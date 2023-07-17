Подмосковье 17 июля 2023, 17:35 Около 150 боксеров Подмосковья выступят на Кубке губернатора

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Соревнования по боксу в рамках Кубка губернатора пройдут в Подмосковье с 17 по 22 июля. В турнире примут участие около 150 сильнейших спортсменов Московской области. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Юноши будут соревноваться в 16 весовых категориях, девушки — в 13. Финал соревнований состоится 2 сентября в Балашихе. В каждой весовой категории выступят два лучших боксера.

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В соревнования Кубка губернатора включено 23 вида спорта, в том числе четыре — для лиц с ограниченными возможностями здоровья. К участию в турнирах приглашают как профессионалов, так и любителей. Мероприятие проводится по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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