Подмосковье 06 апреля 2023, 16:30 Около 150 бездомных собак стерилизовали и вакцинировали в Солнечногорске с начала года

Читать 360tv в

Администрация Солнечногорска реализует программу отлова и чипирования бездомных собак. За первые три месяца года в округе стерилизовали и вакцинировали уже 142 животных.

Собак без владельцев и желтой бирки в ухе отлавливают по заявке жителей. Затем их передают в приют благотворительного фонда помощи бездомным животным «НИКА». Там после карантина их стерилизуют, обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют от бешенства и отпускают на волю. У стерилизованных животных снижается гормональный фон, и они становятся более спокойными.

Реклама

Заявку на отлов бездомных собак можно оставить по контактному номеру телефона отдела сельского хозяйства администрации городского округа Солнечногорск: 8(496)263-13-30.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».