Подмосковье 15 марта 2024, 12:03 Около 15% всех дистанционных избирателей в Подмосковье проголосовали на выборах Фото: пресс-центр Московской области по выборам президента России

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В Подмосковье 15% из числа тех, кто решил проголосовать дистанционно, уже сделали свой выбор. Об этом рассказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

«Это, конечно, внушительная, серьезная цифра, которая говорит о том, что жителям Московской области дистанционное электронное голосование пришлось по душе. Это очень комфортная форма», — отметила Татьяна Дмитриева.

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Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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