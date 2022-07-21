Подмосковье приняло около 1,5 тысячи жителей Донбасса в пунктах временного размещения

Пункты временного размещения Подмосковья приняли около 1,5 тысячи граждан ДНР и ЛНР. Всего в Подмосковье их девять. В одном из них в Клину сейчас проживают около 380 человек.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил пункт временного размещения на базе лагеря «Звонкие голоса» в Клинку. Сейчас там живут 379 человек, из них 238 — дети.

Мы в Московской области одними из первых начали принимать у себя тех, кто бежал от обстрелов и ракетных ударов в феврале этого года. Мы стараемся сделать все, чтобы люди вдали от дома могли начать новую жизнь Игорь Брынцалов.

На территории лагеря работает Wi-Fi, есть необходимая техника и комфортные условия. Для проживающих организовали пятиразовое питание. Им также предоставили лекарства, мобильную связь, одежду, детское питание и канцелярию. Брынцалов добавил, что большинство из проживающих уже трудоустроились — в пункт регулярно приезжают сотрудники службы занятости.

«Здесь предусмотрен индивидуальный подход к каждому человеку. Все, что люди просят, организовывается в самое короткое время. Оказывается помощь в медобслуживании, оформлении документов и льгот, трудоустройстве», — сказал он.

Для детей в лагере работают вожатые, кружки и мастер-классы, а также спортивные секции.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал об участии Подмосковья в восстановлении школ и дорог в ДНР.