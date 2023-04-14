Подмосковье 14 апреля 2023, 18:02 Около 1,5 тысячи заявок по «дачной амнистии» оформили в Подмосковье с начала года Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

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С начала года в БТИ Подмосковья поступило около 1,5 тысячи заявок на регистрацию объектов недвижимости по «дачной амнистии». Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

Генеральный директор БТИ Московской области Елена Казимир отметила, что подобных результатов удалось достичь за счет ежедневной информационной работы бюро.

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«Дачная амнистия» позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить права на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. Также это распространяется на вспомогательные объекты: бани, гаражи и хозяйственные постройки.

Отмечается, что при оформлении нотариальной доверенности на сотрудника учреждения гражданин участвует только в подписании договора и получении итогового документа — выписки из ЕГРН.

Всего же, по информации Министерства имущественных отношений Московской области, в этом году в Подмосковье запланировано поставить на учет 80 тысяч объектов недвижимости.