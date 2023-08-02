Подмосковье 02 августа 2023, 16:34 Около 1,5 тысячи ям на дорогах Солнечногорска устранили с начала года пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Дорожные службы работают над устранением ям в Солнечногорске. Специалисты уже отремонтировали же 1482 дефекта из двух тысяч, внесенных в систему планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры.

Перед началом дорожных работ специалисты оцифровывают и вносят ямы в систему, а после ликвидации делают фотоотчет. Таким образом в рамках ямочного ремонта уже уложили 22 тысячи квадратных метров асфальта из запланированных 30 тысяч.

Солнечногорский депутат Дмитрий Байрашевский рассказал, что сегодня в округе восстанавливают самые изношенные участки дорог, которые не видели ремонта десятки лет. Он вместе с коллегами контролирует эти работы.

Напомним, в Солнечногорске отремонтируют 42 муниципальные дороги в 2023 году. Асфальтовое покрытие уже обновили в поселке Радищево, в Хоругвине и Коськове, на дороге к деревне Липуниха и на дороге к деревне Новинки. Сейчас работы ведутся на четырех участках в деревнях Гончары и Головково, а также в микрорайоне Рекинцо и на улице Тамойкина в Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».