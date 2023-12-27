Подмосковье 27 декабря 2023, 08:23 Около 1,5 тысячи детей приняли участие в благотворительном новогоднем празднике в Лобне Телеканал «360»

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Благотворительный детский праздник прошел во дворце спорта в Лобне. Участие в нем приняли 1,5 тысячи детей участников специальной военной операции, ребята из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также малыши с ограниченными возможностями здоровья.

Уже в фойе ребят ждали сказочные герои, конкурсы, музыка и танцы. Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на новогодней елке и пригласили маленьких зрителей посмотреть спектакль «Щелкунчик». Его подготовили артисты театра «Камерная сцена» и театра танца «Антрэ».

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Перед спектаклем ребят и их родителей с наступающими праздниками поздравил глава городского округа Лобня Игорь Демешко. Он пожелал, чтобы в Новом году исполнили все заветные желания. Напомним, елка главы округа проводится ежегодно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

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