Подмосковье 02 июля 2023, 21:05 Около 1,5 тысячи человек посмотрели матч «Легенд футбола» в Раменском

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Команда «Легенд футбола» обыграла любительский коллектив со счетом 9:8. Игра прошла на стадионе «Красное знамя» в рамках проекта «Выходи во двор», сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«В одном из эпизодов вратарь команды „Легенд“ Александр Филимонов был наказан желтой карточкой за игру руками за пределами штрафной площади. Примечательно, что это первый „горчичник“ за всю историю проекта „Выходи во двор“», — уточнили в ведомстве.

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В составе профессиональной команды играли Дмитрий Аленичев в роли капитана команды, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Александр Самедов и Александр Филимонов на позиции голкипера.

«Мы обычные футболисты, простые люди, некоторые из нас также выросли в Московской области, как и многие из вас. Мы очень рады находиться в Раменском, нам очень приятно сразиться с местной командой», — рассказал Тихонов.

За команду любителей выступил трехкратный чемпион России Роман Широков, директор областного училища олимпийского резерва № 5 Роман Христич, зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин. Тренером стал Валерий Гладилин. Игру комментировали Олег Жолобов и Виктор Гусев. В качестве гостей на матче побывали бывший пресс-атташе сборной России и «Спартака» Леонид Трахтенберг и участники проекта «Папа-наставник».

«Для меня это потрясающе зрелище, потому что я сам когда-то выходил во двор в Московской области, только не в Раменском, а в Томилине. Мы с утра до вечера гоняли в футбол, я мечтал стать футболистом», — заявил Трахтенберг.

Болельщики назвали лучшими футболистами встречи Егора Титова от профессионалов и главу Раменского Виктора Неволина от любителей. Также для зрителей организовали мастер-класс от звезд футбола и открытую тренировку.

По традиции для всех желающих перед началом игр была организована открытая тренировка с профессиональными тренерами проекта, а юные любители футбола округа применяли участие в мастер-классе от звёздных игроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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