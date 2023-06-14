Подмосковье 14 июня 2023, 15:29 Около 1,5 тысячи человек посетили набережную Сенежа в Солнечногоске в День России

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День России отпраздновали в Солнечногорске. Порядка 1,5 тысячи человек посетили центральную площадку праздника — набережную озера Сенеж.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поздравил горожан с Днем России.

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«Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу страну, чтит ее многовековую историю, славные традиции и своим каждодневным трудом вносит огромный вклад в ее процветание и развитие», — сказал Константин Михальков.

На набережной прошел концерт, работала фотовыставка «Уникальные регионы страны» и ярмарка изделий ручной работы, проводились мастер-классы по созданию открыток, браслетов с триколором и топперов «Я люблю Россию».

В городском парке на площади около памятника Лермонтову выступил духовой оркестр Солнечногорской детской школы искусств, а вечером прошел кинопоказ фильма «Калашников».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил выдающихся жителей региона в День России.

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