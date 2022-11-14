Подмосковье 14 ноября 2022, 13:12 Около 15 тысяч рабочих мест появится в Подмосковье благодаря мерам поддержки предпринимателей Зампред Зиновьева сообщила о создании 15 тысяч рабочих мест в Подмосковье в следующем году Телеканал "360"

Читать 360tv в

Предпринимателей Подмосковья продолжают поддерживать грантами, субсидиями и другими способами. Благодаря этим мерам бизнес создаст в регионе еще 15 тысяч рабочих мест в следующем году. Об этом зампред правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева доложила губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Все эти компании — 3567 — только за следующий год создадут 15 тысяч новых рабочих мест. Эти все обязательства как раз прописаны в соглашениях о субсидиях», — сообщила Екатерина Зиновьева.

Реклама

Она добавила, что количество получателей мер поддержки в этом году в Подмосковье выросло втрое по сравнению с 2020 годом. Общая сумма выплат составила 23 миллиона рублей.

Реклама

Ранее Екатерина Зиновьева доложила губернатору о городах-лидерах Подмосковья по мерам поддержки для бизнеса. Одним из них стал Сергиев Посад.