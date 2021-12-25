Около 15 тысяч наказов жителей реализовано в Балашихе в 2021 году

Около 15 тысяч поручений граждан выполнено в Балашихе в уходящем 2021 году. Об этом на совещании по контролю за исполнением наказов сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам чиновника, власти Балашихи многое делают для развития города. Жителей главным образом волновали вопросы образования, сферы ЖКХ, здравоохранения и благоустройства.

«Большинство наказов нашли отражение в принятии регионального бюджета. Это и реконструкция Носовихинского шоссе, строительство новых школ и благоустройство лесопарковых зон. Важно теперь, чтобы все намеченное было исполнено в срок», — рассказал Брынцалов.

Наказ о ремонте здания гимназии № 11 на Колхозной улице стал одним из основных, которые поступили во время избирательной кампании. Как сообщил Брынцалов, реконструкция учебного заведения пройдет в 2022 году, будут обновлены фасад, кровля и инженерные коммуникации. Общая стоимость работ составила около 300 миллионов рублей.

Также среди прочих наказов в сфере образования поступила просьба о строительстве школы в ЖК «Леоновский парк», возведение начнется в 2022 году, она вместит 275 учащихся.

«Мы получили последнее согласование и готовы опубликовать конкурс на проведение строительно-монтажных работ», — сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

Он отметил важность благоустройства лесной территории в городе. Юров рассказал о завершении работ в Пестовском парке, где была построена лыжероллерная трасса.

Также глава Балашихи рассказал о планах строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Авиаторов и ледового дворца с двумя площадками на стадионе «Керамик».