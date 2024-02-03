Подмосковье 03 февраля 2024, 16:49 Около 15 тысяч кубометров снега убрали в Люберцах за последние дни Наталья Лымарь

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Порядка 930 рабочих и почти 160 единиц специальной техники задействовали для уборки на территории городского округа Люберцы. Сотрудники коммунальных служб вывезли около 15 тысяч кубометров снега за последние несколько дней.

Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Константин Карпов отметил, что снег вывозится на снегоплавильный пункт и на снегосвалку на улице Транспортной, где определено специальное место для его складирования.

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«В то же время проводится обработка противогололедной смесью тротуаров», — добавил Константин Карпов.

Во время еженедельного собрания руководителей городского округа глава администрации обратил внимание на важность активизации работы в социальных сетях, особенно в чатах многоквартирных домов.

Он подчеркнул, что, если жители сообщают в чате о неубранной территории, это является сигналом для руководителя управляющей компании о неполадках в работе. В таких случаях необходимо предоставить гражданам четкую информацию о сроках уборки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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