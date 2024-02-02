02 февраля 2024, 16:07
Около 15 тысяч коммунальщиков задействовали в обработке дорог Подмосковья ото льда
Из-за частой смены температуры на тротуарах и во дворах Подмосковья образовалась наледь. Коммунальные службы усердно работают, чтобы обеспечить чистоту и безопасность на улицах.
В ГУСТ Московской области сообщили, что на борьбу с непогодой вышли 14 745 дворников и 857 машин. В первую очередь наледь убирают у входных групп в учреждения, на тротуарах, в проездах и рядом с контейнерными площадками.
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В ближайшее время в Подмосковье продолжатся колебания температуры. Жителей призвали быть внимательными на улицах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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