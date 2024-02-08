Подмосковье 08 февраля 2024, 11:15 Около 15 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь Минтранс Подмосковья

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Последствия циклона «Ольга» продолжают ликвидировать в Подмосковье. За ночь дорожные службы очистили и обработали против льда около 15 тысяч километров магистралей и шоссе.

Во время ночного дежурства к работам привлекли 1,2 тысячи человек и более 800 снегоуборочных машин. Сейчас очистка дорог от снега продолжается. Оперативный штаб по зимнему содержанию круглосуточно мониторит ситуацию.

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Сегодня в Подмосковье похолодало, днем температура воздуха составит около -13 градусов. Водителей призвали плавно тормозить, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

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