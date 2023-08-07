Подмосковье 07 августа 2023, 17:15 Около 15 тысяч человек посетят спортивный фестиваль в Серпухове 12 августа

Читать 360tv в

В Серпухове 12 августа состоятся «Всемирные игры Дружбы». Ожидается, что мероприятие посетят около 15 тысяч любителей спорта. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль спорта организован администрацией городского округа совместно с Федерацией бокса России и приурочен ко Дню физкультурника. Общий призовой фонд мероприятия составляет 20 миллионов рублей.

Реклама

В этот день на площади Ленина состоится парад спортивных федераций и торжественная церемония открытия «Всемирных игр Дружбы». Гостей и участников поприветствует президент международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев.

Все желающие смогут принять участие в «Боксзабеге» на пять километров, а самым маленьким спортсменам предложат преодолеть дистанцию в 500 метров и километр. Также на городском пляже для жителей и гостей Серпухова пройдут шоу на воде и суше, выступления артистов и многое другое. Здесь состоятся соревнования по вейкборду, пляжному волейболу и футболу, перетягиванию каната, боксу и борьбе на песке.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте БОКСЗАСПОРТ.РФ. Для участия в соревнованиях необходимо предварительно зарегистрироваться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности инфраструктуры для развития региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».