Подмосковье 01 марта 2023, 12:03 Около 15 миллионов цветов вырастили к 8 Марта в Подмосковье

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Тепличные хозяйства Подмосковья подготовили к Международному женскому дню около 15 миллионов цветов на срез. Тюльпаны, розы и хризантемы растут на общей площади почти 50 гектаров.

«Основная часть цветов, которые выращивают в регионе, — тюльпаны и розы. Оптовики уже активно проводят закупки, дефицита не наблюдается, цветочные базы загружены», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В предпраздничную неделю объемы срезки цветов увеличиваются в подмосковных теплицах в десятки раз. Это самые загруженные рабочие дни в году.

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Производители отметили, что предпочтения жителей с годами меняются. Если 10–15 лет назад теплицы, ориентируясь на спрос, сажали по 70% красных роз, то сейчас в тренде цветы пастельной гаммы. Также отмечается, что жители Подмосковья полюбили пионовидные и кустовые розы.

Сейчас в регионе уже научились выращивать иностранные сорта роз из Испании и Голландии. Внешне они ничем не уступают импортным и сразу готовы быть собранными в букет.

Чтобы вырастить красивые цветы в Подмосковье, в теплицах нужно поддерживать правильный температурный режим, влажность воздуха и продолжительность светового дня. В крупных хозяйствах, таких как ТК «Подосинки», все процессы автоматизированы.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно спланировать предстоящий праздник заранее. Сейчас на портале можно найти много мероприятий к 8 Марта, включая необычные.