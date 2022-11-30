30 ноября 2022, 18:40
Около 15 миллионов человек посетили библиотеки Подмосковья с начала года
В день подмосковные библиотеки посещают свыше 44 тысяч человек. В регионе на данный момент работают 924 библиотеки.
С каждым годом библиотеки Московской области посещает все больше жителей региона. В фондах библиотек есть и современные издания, и уникальные старинные книги.
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В современных библиотеках можно не только читать и выбирать книги, теперь здесь можно посещать лекции и концерты, изучать иностранные языки, работать и проходить различные обучающие курсы.
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«У нас одна из самых крупных сетей библиотек в России, сегодня для жителей региона открыты 924 библиотеки», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
На территории Подмосковья работают 13 модельных библиотек, а в следующем году планируют открыть еще четыре. С начала 2022 года в фонды закупили более 110 тысяч новых книг.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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