Подмосковье 12 апреля 2023, 16:48 Около 1,5 миллиона куличей испекут в Подмосковье к Пасхе Источник фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

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В преддверии Пасхи в магазинах, монастырских лавках и кондитерских стартовали продажи куличей. Всего в Подмосковье к празднику испекут около 1,5 миллиона изделий.

«В регионе недостатка в продукции не будет: к празднику в Подмосковье испекут около полутора миллионов куличей. Более 100 точек продажи реализуют уже освященные куличи», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Помимо классических куличей, будут продаваться также бездрожжевые, безглютеновые и заварные. В составе таких изделий нет дрожжей, белого сахара и масла.

Также в современных рецептах используют не только изюм, но и курагу, клюкву, шоколад и марципан. Например, компания «Каравай-СВ» изготавливает куличи с апельсином, хурмой и лавандой.

Оформление также разнообразно: мастера Свято-Троицкой Сергиевой лавры делают ручную роспись выпечки цветной глазурью. Для желающих испечь куличи самостоятельно, торговые сети предлагают готовые смеси.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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