Подмосковье 13 января 2023, 19:01 Около 1,5 миллиарда рублей направят на выплаты за молочную кухню в Подмосковье в 2023 году Unsplash

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Беременные и кормящие женщины, а также дети до трех лет из Подмосковья будут получать ежемесячную выплату на питание в 2023 году. На эту меру поддержки направят 1,5 миллиарда рублей.

«Свыше 309 тысяч семей уже оформили ежемесячную выплату за молочную кухню в 2022 году. В рамках нацпроекта „Демография“ это одна из самых востребованных услуг» — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что оформить выплату можно онлайн. Беременные будут получать по 400 рублей, кормящие матери — по 1000, дети до года — по 1000, дети от года до трех — по 600 рублей в месяц.

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Губернатор Андрей Воробьев отметил также важность поддержки инвалидов и сирот. Глава региона подчеркнул, что поддержка людей, попавших в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока.

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