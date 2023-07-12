Подмосковье 12 июля 2023, 05:00 Около 140 спортсменов с ОВЗ выступили на легкоатлетическом фестивале в Подольске Мария Андрюхина

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Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из Волоколамска, Домодедова, Егорьевска, Коломны и других округов Подмосковья приняли участие в легкоатлетическом фестивале в Подольске. Всего к мероприятию присоединились около 140 человек.

На открытии фестиваля с приветственной речью выступили представители Московской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, региональной федерации спорта слепых, а также комитета по физической культуре и спорту администрации.

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Легкоатлеты соревновались в беге на 100 метров, толкании ядра, прыжках в длину с места. В результате 14 представителей Подольска заняли призовые места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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