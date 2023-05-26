Подмосковье 26 мая 2023, 13:17 Около 140 детей из Подмосковья отправились в лагерь «Спутник» на Черное море

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Около 140 ребят из Подмосковья вместе с вожатыми отправились в детский лагерь «Спутник» в Кабардинку. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Около 140 детей накануне отправились отдыхать в детский оздоровительный лагерь „Спутник“ в Кабардинке по бесплатным путевкам. Всего в этом году у нас отдохнут более 4,5 тысячи детей на море», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Смена будет длиться 21 день. Для ребят из 12 округов Подмосковья подготовили увлекательную программу и много активностей. Летний кинотеатр, арт-студия, футбольный стадион, театральная площадка — это и многое другое будет ждать детей в Кабардинке.

Тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей.

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