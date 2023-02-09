Подмосковье 09 февраля 2023, 16:48 Около 1,4 тысячи детей станут участниками лыжного фестиваля «Крещенские морозы» в Красногорске

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В 2023 году в Красногорске пройдет второй этап детского фестиваля «Крещенские морозы». На трассу выйдут порядка 1400 маленьких лыжников в возрасте от двух до восьми лет, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Дети должны будут преодолеть дистанцию в 300 метров.

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Отметим, первый этап фестиваля прошел 31 января. Тогда на старт вышли 1170 лыжников от восьми до 14 лет. Самые младшие участники пробежали 700 метров, а старшие — два километра.

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Фестиваль проводят в регионе в 22-й раз. В первой лыжной гонке поучаствовали около 100 детей. «Крещенские морозы» являются частью проекта «Моя зима в Подмосковье».

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