Подмосковье 31 января 2023, 18:55 Около 14 тысяч жителей Подмосковья переселят из аварийного жилья в 2023 году Unsplash

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Более 10 миллиардов рублей направят из бюджета Московской области на переселение граждан из аварийного жилья в 2023 году. В Мособлдуме уточнили, что переехать смогут около 14 тысяч человек.

«В этом году планируется завершить расселение аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Из бюджета Подмосковья на эти цели выделяется 10,3 миллиарда рублей», — отметил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

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После того как текущий этап будет завершен, начнется расселение ветхого жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. Узнать, будут ли сносить или расселять дом, можно на сайте ГИС «ЖКХ».

В январе губернатор Андрей Воробьев поставил вопрос расселения аварийного жилья в числе приоритетов на 2023 год. За 12 месяцев в Подмосковье планируют расселить более 200 тысяч квадратных метров. В первую очередь перемены ощутят жители Шатуры, Сергиева Посада, Дмитрова, Солнечногорска, Пущина.