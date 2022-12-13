Подмосковье 13 декабря 2022, 13:03 Около 14 тысяч заявок на распоряжение маткапиталом поступило онлайн в Подмосковье с начала года Unsplash

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Использовать региональный материнский капитал можно в полном объеме либо по частям. Данные заполнятся автоматически при подаче онлайн-заявления на портале госуслуг Подмосковья — об этом рассказали в Мингосуправления региона.

«С момента оцифровки услуги в 2017 году в электронном виде подано более 46 тысяч заявлений на распоряжение средствами регионального маткапитала. Из них 14 тысяч заявок поступило в 2022 году», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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В онлайн-форму внедрили сервис, который сам заполняет данные об остатке средств по сертификату. Изначально родителям доступно 100 тысяч рублей, которые можно расходовать по частям или полностью на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, компенсацию затрат на газификацию и другие нужды.

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«Реализация средств регионального материнского капитала» - так называется услуга на РПГУ. Она находится в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми».

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