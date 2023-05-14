Подмосковье 14 мая 2023, 10:12 Около 14 тысяч елей высадили в округе Наро-Фоминск в рамках акции «Лес Победы» РИА «Новости»

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В Наро-Фоминске в рамках акции «Лес Победы» высадили около 14 тысяч саженцев ели. Участок леса рядом с поселком Литвиново повредил короед-типограф, деревья пришлось спилить. Утраченный природный баланс восстановили.

Директор-лесничий наро-фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» Анатолий Лутаев пояснил, что почва на территории, где высаживали деревья, подходит именно под ель.

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«Мы не можем посадить здесь яблони, пихту или лиственницу — это зависит от районирования. В подмосковных лесах мы сажаем сосону или ель. Но ель более устойчивая — подходит и для промышленности, и для культурно-оздоровительных целей», — пояснил он.

Акция «Лес Победы», ставшая традиционной и общероссийской, стартовала в 2013 году именно в Наро-Фоминске.

Ее автор и вдохновитель Игорь Мохов, к сожалению, не дожил до юбилейной 10-й акции. Его детище не просто живет, но и проходит под эгидой международного проекта «Сад памяти».

«Международная акция „Сад памяти“ связана непосредственно с Великой Отечественной войной. Президент [России Владимир Путин] предложил посадить более 27 миллионов деревьев — в честь каждого погибшего в ВОВ», — напомнил замглавы администрации городского округа Наро-Фоминск Виктор Никоненко.

На территории округа уже посадили более миллиона деревьев. Работу продолжат. Как отметил Никоненко, люди с удовольствием участвуют в акции «Лес Победы».

Лес в Литвинове площадью немногим более трех гектаров — только один из 600 участков областной эколого-патриотической акции «Лес Победы». Всего в Подмосковье более чем на 115 гектарах высадят в рамках нее порядка 280 тысяч деревьев и кустарников.

Принять участие в акции жителям предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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