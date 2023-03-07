Подмосковье 07 марта 2023, 16:39 Около 133 тысяч жителей Подмосковья получили социальные услуги с начала года

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Социальными услугами воспользовались около 133 тысяч жителей Подмосковья с начала года. Самыми популярными из них остались занятия в клубе «Активное долголетие», а также обслуживание на дому, в стационаре и срочные услуги. Об этом рассказала глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

В министерстве добавили, что жители стали чаще пользоваться срочными услугами. Среди них — доставка в медучреждения из отдаленных территорий и помощь в оформлении документов.

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Жители могут подать заявления на соцуслуги в электронном виде. Программа их предоставления полностью оцифрована.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал создать команду помощи бойцам СВО и их семьям. Он подчеркнул, что и власти Подмосковья будут, как и прежде, принимать максимальное участие в этой работе.

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