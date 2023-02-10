Подмосковье 10 февраля 2023, 23:43 Около 130 жителей Подмосковья получили землю через портал госуслуг в прошлом году

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В прошлом году на портале госуслуг стало возможным оформить землю в электронном виде. Благодаря этому порядка 130 жителей Московской области получили участки в аренду или собственность без проведения торгов, сообщили в региональном Министерстве имущественных отношений.

В регионе данную услугу перевели в «цифру» три года назад.

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«В прошлом году мы реализовали возможность подписания договоров в электронном виде, а для тех, у кого нет электронной цифровой подписи, мы подключили услугу „Госключ“. И стали первыми среди российских регионов», — сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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Сначала человек должен заполнить онлайн-заявку в разделе «Земля и стройка». Затем в его личный кабинет придет договор купли-продажи или аренды. Документы можно подписать «госключом». Они будут иметь такую же юридическую силу, как и на бумаге.

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