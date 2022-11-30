Подмосковье 30 ноября 2022, 10:58 Около 130 семей мобилизованных получили поддержку в спеццентре Лосино-Петровского

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В Лосино-Петровском актуальна и востребованна работа Центра помощи семьям мобилизованных. Сотрудники штаба связались со 129 семьями мобилизованных, чтобы оказать необходимую помощь. Из них 54 семьи — это семьи с детьми.

У Анны Золоторевой муж был мобилизован 1 октября. После учебки он отправился в зону СВО. С супругом Анна постоянно на связи, верит, что все будет хорошо. На встрече с главой округа женщина попросила помочь с устройством полуторагодовалого сына в ясли. Этот вопрос взяли на контроль и пообещали помочь.

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«Штаб по нескольким направлениям работает. Это и финансисты, которые работают с банками, это социальная направленность — взаимодействие со школами и детскими садами. Это ЖКХ — мы помогаем в бытовых вопросах. Волонтеры помогают в доставке продуктов, если это необходимо», — рассказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

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По словам главы округа, главная задача сегодня — быть рядом и постоянно помогать. В округе разработаны и дополнительные меры поддержки. Так, дети из семей мобилизованных недавно посетили музей елочных игрушек. Для них запланированы поездки на Богородский хладокомбинат и в военно-технический музей.

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