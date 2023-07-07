Подмосковье 07 июля 2023, 14:52 Около 130 «кубов» мусора убрали с дорог и остановок Солнечногорска с начала сезона

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Порядка 130 кубометров мусора собрали на дорогах, обочинах и остановках Солнечногорска с начала сезона. Эти работы проводит «ДЕЗ городского округа Солнечногорск».

Коммунальная компания обслуживает в Солнечногорске 34 остановки общественного транспорта и 783 автомобильные дороги протяженностью 645 километров. Специалисты регулярно вывозят мусор с остановок и обочин.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделять повышенное внимание уборке дорог летом. Он отметил, что общее количество жалоб от жителей региона снизилось, за исключением обращений по поводу мусора на обочинах.

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