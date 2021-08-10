Около 130 яблонь высадили в исторической усадьбе Достоевских в Подмосковье

Около 130 саженцев яблонь, из плодов которых будут производить пастилу, высадили в городском округе Зарайск Московской области. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Министр сообщил, что все это яблони русских сортов. Их высадили в усадьбе Даровое, у которой большая история. Раньше эти земли принадлежали семье Федора Достоевского. Яблоневый сад там разбили на 200-летие великого писателя.

«В скором времени на месте утраченных яблонь снова зацветут молодые деревья. Планируемая производственная мощность — более 250 тонн яблок в год. Яблоки пойдут на изготовление нашей знаменитой подмосковной пастилы», — сказал Сергей Воскресенский.

Новый сад на исторической земле высадила компания «Коломенский центр познавательного туризма „Коломенский посад“». Она прославилась тем, что выпускает «Коломенскую пастилу». Это известное на всю страну лакомство из яблок, которое уже стало одним из символов города Коломны.

Сейчас «Коломенский посад» активно работает над развитием нового формата сельского хозяйства. Эксперты стараются соединить старинные русские традиции с инновациями. Планируется возродить землепользование, которое было в усадьбе Достоевских. Началом исторического проекта и стал первый разбитый яблоневый сад. В будущем там посадят груши, вишни и сливы — все это активно выращивали владельцы усадеб в XIX веке.