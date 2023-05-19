Подмосковье 19 мая 2023, 03:22 Около 1,3 тысячи таксистов Подмосковья получили консультацию чат-бота Анны с начала года Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

В Московской области работает сервис с умным помощником на базе Telegram. С начала 2023 года к чату-боту Анне обратились 1,3 тысяч таксистов, сообщили в Минтрансе региона.

Всего за время работы бота за консультацией обратились свыше двух тысяч человек, то есть на 15% заявок больше прошлого года.

Реклама

«Пользователи могут получить информацию о выдаче разрешений на такси, сроках рассмотрения заявлений и прекращении действия разрешений. Если нужного ответа нет, то бот соединит со специалистом областного ведомства. На сегодняшний день зафиксировано порядка 800 личных онлайн-консультаций», — уточнили в ведомстве.

Чаще всего людей интересовала подача заявления на аннулирование разрешения такси — таких обращений было 25% от общего количества. Также пользователи спрашивали, как получить разрешение на осуществление таксомоторной деятельности через портал госуслуг.

В конце июня 2022 года Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в тестовом режиме запустило данный чат-бот.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Подмосковье. Он отметил, что новые и отремонтированные трассы имеют важное значение для жителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».