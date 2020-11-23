Около 1,3 тысячи единиц техники выехало для уборки снега с дорог в Подмосковье

Около 1,3 тысячи единиц специальной техники отправляли на уборку и обработку областных дорог в Подмосковье. Специалисты следят за дорожной ситуацией и погодными условиями круглосуточно.

«В выходные, в дневное время, около 1,3 тысячи единиц техники выводилось для уборки и обработки муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Также на ежедневные ночные дежурства были организованы порядка 2,4 тысячи дорожных машин и не менее 2,3 тысячи рабочих», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что за ситуацией на дорогах следят в круглосуточном режиме, чтобы в случае необходимости оперативно среагировать. Больше всего работ было проведено в ночь с 20 на 21 ноября. Дорожные службы очистили более 7,5 тысячи километров дорог. Кроме того, они обработали противогололедными материалами более 20 тысяч километров дорог. Этим занимались свыше тысячи единиц техники и 1,3 тысячи дорожных рабочих.

Синоптики обещают в первой половине дня 23 ноября снег и юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью до трех метров в секунду. Столбики термометров в Подмосковье покажут от -2 до +2 градусов. Вечером в некоторых районах также возможен снег. Всех пешеходов и водителей призвали соблюдать правила на дорогах и быть внимательными.