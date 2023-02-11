Подмосковье 11 февраля 2023, 15:59 Около 13 тысяч спортсменов приняли участие в «Лыжне России — 2023» в Химках

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В Олимпийском центре «Планерная» в Химках завершилась гонка «Лыжня России — 2023». В спортивном событии поучаствовали порядка 13 тысяч спортсменов из Подмосковья и других регионов.

«Мы рады видеть всех в нашем городе. Благодарю Министерство спорта Российской Федерации и Министерство спорта Московской области за помощь в организации мероприятия», — заявил глава Химок Дмитрий Волошин.

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Старт соревнованию дала президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе.

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На дистанцию в 10 километров вышло около 8,5 тысячи человек. Победителей гонки наградили 12 денежными сертификатами на сумму от 15 до 50 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить на покупку нового спортивного инвентаря.

Среди женщин первое и второе места заняли представительницы спортшколы олимпийского резерва «Истина» Екатерина Шибекина и Виктория Лукашова. «Бронзу» завоевала Светлана Кузнецова из Коломны.

Первым среди мужчин с результатом 23 минуты и 39 секунд к финишу пришел Евгений Багреев из Москвы. На втором месте оказался химчанин Алексей Чирков, на третьем — представитель «Истины» Даниил Григорьев.

Среди девушек лучшей стала София Мамонова из Щелкова. Второй к финишу пришла Ярослава Кабанова из Истры, на третьем месте — Екатерина Аксенова из Подольска.

Среди юношей победу одержал Никита Воробьев из города Киржач. Следующим к финишу пришел Леонид Юдичев, за ним — Николай Корнилович. Оба спортсмена приехали из Щелкова.

Одновременно с основным забегом стартовала костюмированная гонка на дистанции один километр. Участники соревновались не только в скорости, но и креативности.

Отметим, администрация Химок организовала бесплатный трансфер для болельщиков и участников забега. С 8:00 до 16:00 от ТЦ «Мега» до Олимпийского центра курсировали четыре автобуса по 50 мест каждые 15 минут. Личный транспорт можно было оставить на гостевой парковке торгового центра.

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