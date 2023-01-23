Подмосковье 23 января 2023, 16:14 Около 1,3 миллиона детей и подростков Подмосковья прошли профосмотры у врачей за год

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Около 1,3 миллиона несовершеннолетних жителей Подмосковья прошли профосмотр в 2022 году. У 103 тысяч из них выявили различные патологии.

Пройти профосмотр могут все жители Подмосковья по полису ОМС. Для этого нужно обратиться в поликлинику с паспортом или свидетельством о рождении.

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«Здоровье детского населения, проживающего в регионе, является одним из приоритетов в нашей работе. Регулярное прохождение профосмотров позволяет обнаружить заболевания, в том числе и на ранней стадии, а значит, начать своевременное лечение», — сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность постоянного общения с жителями для развития региона. По мнению губернатора, коммуникация помогает решать проблемы, которые беспокоят людей.

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