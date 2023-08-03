Подмосковье 03 августа 2023, 11:38 Около 125 тысяч жителей Подмосковья выбрали на «Доброделе» дороги для ремонта в 2024 году Минтранс Подмосковья

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Около 125 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по ремонту дорог в 2024 году на портале «Добродел». Оно продлится до 31 августа.

Как рассказал заместитель председателя правительства — глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, активнее всего голосовали жители Ступина, Воскресенска, Коломны, Дмитрова и Серпухова. Меньше всего предложений пришло из Пущина, Долгопрудного и Дзержинского.

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В министерстве напомнили, что жители могут поддержать только один объект, предложив свой вариант или выбрав уже существующий.

Во второй этап голосования включили дороги, отобранные специалистами на основании предложений жителей. В финале будут определены участки, которые отремонтируют в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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