Подмосковье 22 марта 2023, 16:44 Около 125 тысяч жителей Химок смогут пройти бесплатную диспансеризацию в 2023 году

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Пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в этом году смогут порядка 125 тысяч химчан. Обследования проводятся в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Услуга доступна любому жителю Подмосковья с 18-летнего возраста.

Профилактические медицинские осмотры проводят в поликлиниках «Химкинской областной больницы» с 08:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. Также два раза в месяц для удобства работающих граждан проходят единые дни диспансеризации и дни семейного здоровья.

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«Мы должны напомнить химчанам, что у них есть возможность бесплатно пройти все необходимые ежегодные обследования. В лечебных учреждениях выработан удобный алгоритм прохождения осмотров и диспансеризации. Для этого пациентам достаточно обратиться в кабинет или отделение медицинской профилактики своей поликлиники», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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До достижения 39 лет обследование проводят раз в три года, при этом профилактический осмотр можно проходить раз в год. С 40 лет диспансеризацию нужно проходить уже ежегодно.

В режиме видео-конференц-связи депутаты муниципального совета, главный врач Владислав Мирзонов и заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина обсудили важность диспансеризации как доступного способа профилактики и выявления на ранних стадиях опасных заболеваний.

«В настоящий момент диспансеризация коллективов медицинских учреждений завершена на 100%. Далее мы рекомендуем осуществить обследование сотрудников промышленных и торговых предприятий. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, персонал готов. Мы осуществляем осмотры на современном оборудовании, а также проводим выездные мероприятия», — рассказал Владислав Мирзонов.

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