Подмосковье 05 июля 2023, 14:20 Около 120 центральных тепловых пунктов и 80 котельных подготовят к отопительному сезону в Балашихе

Читать 360tv в

Подготовка к отопительному сезону идет в Балашихе с 11 мая. Работы коснутся 80 котельных и 117 центральных тепловых пунктов.

Более 416 километров тепловых сетей также приведут в порядок к зиме. Особое внимание уделяется готовности автономных резервных источников электроснабжения на значимых объектах округа. Все профилактические и ремонтные работы завершат до 15 сентября.

Реклама

Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье идет с опережением графика.

«Сейчас у нас идет работа по подготовке ЖКХ к отопительному сезону: и промывка систем, и капитальный ремонт сетей, котельных, их замена на более энергоэффективные, реализация концессионных проектов. Все это имеет очень важное значение. Объем работ, который мы фиксируем на 1 июля, составляет 41%. Попрошу глав территорий, которые, я знаю, данную тему сопровождают, продолжать эту важную работу», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».