Около 120 килограммов пластиковых крышечек собрали жители Солнечногорска для помощи детям

При неправильной утилизации крышечки от бутылок разлагаются целых 500 лет. Об этом известно участникам экологической акции «С любовью к планете», которая с успехом завершилась в Солнечногорске.

Бутылку — в одну сторону, крышечку — в другую. В июне на набережной озера Сенеж начался раздельный сбор пластика. День за днем жители наполняли контейнер в виде сердца ценными крышками от всевозможных бутылок. Этот вид мусора может несколько сот лет загрязнять землю, но если отправить его на переработку, то он еще долго будет служить людям. Меньше, чем за месяц, сетку наполнили доверху.

«Очень здорово, что организаторы акции обратились к нам. Сетку для сбора установили правильно. Набережная Сенежа — одно из самых проходимых мест в Солнечногорске, не считая железнодорожного вокзала», — говорит директор МБУК «Парки Солнечногорья» Сергей Митряшин.

В общей сложности солнечногорцы собрали семь мешков крышечек — это около 120 килограммов. Теперь пластик сдадут в переработку, а вырученные деньги направят на благотворительность. В прошлый раз помогали приюту для животных, на этот раз решили отдать средства детям.