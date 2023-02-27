Подмосковье 27 февраля 2023, 15:40 Около 12 тысяч самозанятых зарегистрировались в Подмосковье с начала года

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Количество самозанятых в Подмосковье растет. Только с начала года их число увеличилось более чем на 12 тысяч и составило примерно 494 тысячи.

С момента введения специального налогового режима самозанятые Подмосковья заработали свыше 187 миллиардов рублей.

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«С января прошлого года количество предпринимателей, ведущих деятельность в этом статусе, выросло на 46,5%. Мы одними из первых среди российских регионов запустили этот налоговый режим в пилотном варианте и оценили его эффективность», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Она также подчеркнула, что для самозанятых в Московской области разработаны отдельные программы поддержки, например льготный заем до 500 тысяч рублей. Максимальный срок кредита — три года, ставка — 7,5% годовых. Кроме того, предпринимателям доступен ряд услуг и сервисов центра «Мой бизнес». Он создан по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также в этом году центр вводит новую услугу для самозанятых — регистрация товарного знака.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с помощью мобильного приложения «Мой налог» или кабинета налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС.

Ранее в Подмосковье упростили проверки для бизнеса, что позволило снизить давление на предпринимателей. На помощь пришла цифровизация, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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