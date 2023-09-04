Подмосковье 04 сентября 2023, 18:09 Около 12 тысяч человек посетили гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках» в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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В Пестовском парке в Балашихе прошел гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках». Его посетили 12 тысяч человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Победителем стал танцевальный коллектив Marvel Crew из Серпухова. В финале поучаствовали 37 команд из 35 округов.

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«Фестиваль „Город танцует в парках“ проходил в два этапа, за время его проведения концерты посетили более 98 тысяч зрителей, в конкурсной программе приняли участие почти три тысячи человек. Концерты также сопровождали выступления команды Егора Дружинина и других именитых талантливых танцовщиков», — сообщил министр Василий Кузнецов.

Перед зрителями выступили DS Crew, Виталий Савченко, сестры Михайлец, Алексей Мечетный, Виталий Уливанов, Брайан и другие, среди исполнителей — Ternovoy и Amchi.

«Все финалисты показали высокий и достойный уровень выступлений. Каждый из них уже победитель», — отметила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Художественным руководителем и председателем жюри выступил профессиональный танцовщик Егор Дружинин. Кроме него, в жюри вошли основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, хореограф коллектива Island-Dance Владимир Гудым и актриса Елена Подкаминская. Ведущими концертов стали актеры Михаил Башкатов и Светлана Камынина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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