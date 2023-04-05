Подмосковье 05 апреля 2023, 11:06 Около 1,2 миллиона человек посетили горнолыжные курорты Подмосковья зимой Министерство культуры и туризма Московской области

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В Московской области в зимний сезон работали 20 горнолыжных курортов, которые посетили около 1,2 миллиона человек. Курорт «Сорочаны» в Дмитровском округе стал самым посещаемым в этот период. Там побывали более 509 тысяч человек.

Для любителей лыжного спорта этой зимой было открыто 158 лыжных трасс общей протяженностью свыше 600 километров. Большим спросом у жителей и гостей Подмосковья пользовались горнолыжные клубы «Волен» и «Степаново», каждый из которых посетили около 212 тысяч человек, а также клуб Леонида Тягачева — свыше 70 тысяч человек.

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«Приятно отмечать, что с каждым годом число гостей наших горнолыжных курортов растет — в этом году их посетили на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.

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