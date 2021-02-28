Около 110 тысяч пенсионеров из Подмосковья вакцинировались от коронавируса

Более 250 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса в Московской области, причем почти 110 тысяч из них — пенсионеры. Информация опубликована в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Бронгильде Пановой из Талдома 92 года. Она сделала первый укол в местной центральной больнице. Теперь женщина — самая старшая жительница округа, сделавшая прививку.

«Чувствую себя прекрасно. Секрета долгожительства у меня нет, просто очень важно заботиться о своем здоровье. Особенно в такое время», — рассказала она.

Перед вакцинацией терапевт осмотрел пенсионерку, измерил давление, сатурацию кислорода в крови и температуру. Противопоказаний для прививки врач не нашел. Через три недели женщине введут второй компонент вакцины «Спутник V», необходимый для выработки длительного иммунитета.

«Люди старшего поколения — в особой группе риска. Чем старше человек, тем тяжелее он переносит болезнь. Чтобы обеспечить себе активное долголетие, приглашаем жителей на вакцинацию», — напомнил главврач Талдомской ЦРБ Игорь Давронов.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе развернуто более 200 стационарных пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. Также работают 25 мобильных комплексов, открыты прививочные кабинеты в крупных торговых центрах. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно, нужно только предоставить полис ОМС.

Местные жители могут записаться на прививку на федеральном или региональном портале госуслуг, а также по телефону 122, в поликлиниках, МФЦ или клубах проекта «Активное долголетие». Вакцинация в мобильных комплексах проводится без предварительной заявки. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт предлагается на интерактивной карте.