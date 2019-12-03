Около 11 тысяч км дорог очищено от снега в Подмосковье за ночь

За прошедшую ночь в Московской области от снега очистили около 11 тысяч км дорог. На дороги вышло более 300 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Прошедшей ночью дорожные службы Московской области очистили и обработали от снега около 11 тысяч км дорог регионального значения.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик рассказал, что в очистке и обработке региональных дорог противогололедными материалами было задействовано более 330 единиц спецтехники.

«Было обработано свыше 10,9 тысяч километров региональной дорожной сети», — уточнил Алексей Гержик.

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Сейчас на территории Подмосковья температура воздуха местами достигает минус 4 градусов, в некоторых районах идет снег.

Работы на региональной дорожной сети продолжают 175 комбинированных дорожных машин.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывает быть аккуратными и внимательными на дорогах.