Около 11 тонн гумпомощи отправили в ДНР и ЛНР из Солнечногорска | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 19:24 Около 11 тонн гумпомощи отправили в ДНР и ЛНР из Солнечногорска Телеканал "360"

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В Солнечногорске собрали и отправили 11 тонн гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР. Сбор гумпомощи уже не первый год организует Заслуженный артист России Сергей Куприк.

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Приобрести необходимые вещи и продукты, погрузить в машины и отправить — такой порядок действий для Сергея Куприка за восемь лет стал привычным. С 2014 года артист с женой регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

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«Мы сначала считали, а потом, когда уже исчисляется огромными суммами, уже перестаешь считать, счет в этом во всем теряешь. Ну, в общем-то, какая нам разница. У нас есть возможность помогать, мы помогаем», — рассказал Заслуженный артист РФ Сергей Куприк.

Жизнь Сергея тесно связана с ЛНР. Он окончил Луганскую академию культуры и искусств. Говорит, помогает, потому что не может иначе. Вскоре к благотворительности подключились родственники артиста и его поклонники.

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«В этот раз идет около пяти тонн медикаментов для госпиталей ДНР и ЛНР, тоже ребятам на передовую. Потом идет детское питание. В этот раз идет и тушенка, и сахар, и 200 килограммов колбасы», — говорит жена Сергея Екатерина Куприк.

Также собрали порядка 30 хирургических столов для полевых госпиталей и много зимней одежды. Куртки, шапки, штаны и теплые спальные мешки — все это помогли собрать прихожане храма Черниговской иконы Божией Матери. Поклонники Сергея приносят гуманитарную помощь на концерты, а иногда и связываются с артистом напрямую.

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