01 марта 2023, 12:21
Около 11 млн раз посетили парки Подмосковья зимой
Жители и гости Подмосковья посетили парки культуры и отдыха около 11 миллионов раз этой зимой. Сейчас в регионе для посетителей работают более 180 парков. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Самыми посещаемыми парками этой зимой стали химкинские парк культуры и отдыха имени Толстого и «Экоберег». Каждый из них посетили около 390 тысяч раз. В тройку лидеров также вошел Центральный парк в Пушкинском округе. Его посетили более 384 тысячи раз.
Реклама
Всего в подмосковных парках культуры и отдыха этой зимой состоялось более 1,4 тысячи мероприятий.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Отдых
Реклама
Реклама