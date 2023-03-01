Подмосковье 01 марта 2023, 12:21 Около 11 млн раз посетили парки Подмосковья зимой

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Жители и гости Подмосковья посетили парки культуры и отдыха около 11 миллионов раз этой зимой. Сейчас в регионе для посетителей работают более 180 парков. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Самыми посещаемыми парками этой зимой стали химкинские парк культуры и отдыха имени Толстого и «Экоберег». Каждый из них посетили около 390 тысяч раз. В тройку лидеров также вошел Центральный парк в Пушкинском округе. Его посетили более 384 тысячи раз.

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Всего в подмосковных парках культуры и отдыха этой зимой состоялось более 1,4 тысячи мероприятий.

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