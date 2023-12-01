Подмосковье 01 декабря 2023, 19:21 Около 1000 человек поучаствовали в форуме «Патриот — это я» в Подмосковье Фото: Антон Чернов

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В Московской области прошел II межрегиональный гражданско-патриотический форум «Патриот — это я». В нем поучаствовали около тысячи молодых людей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Воронежской, Калужской, Владимирской областей.

«Хочу передать приветственные слова от нашего губернатора Андрея Воробьева. Ребята, вы делаете очень важные дела — кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то пишет нашим бойцам трогательные письма, которые помогают им в трудную минуту, а кто-то занимается военной подготовкой и сохранением нашей исторической памяти. Вы настоящие патриоты», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

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Министр вручила награды губернатора Московской области. Почетную грамоту получил командир поискового отряда «Патриоты Московии» Владислав Рязанов. Благодарность объявили краеведу и поисковику Ольге Барышевой за работу в проекте «Без срока давности».

«Это началось не вчера, не позавчера и не два года назад, я этим вопросом занимаюсь более 10 лет. Сперва стала восстанавливать фамилии по нашему Рузскому округу, а потом еще свыше двух тысяч фамилий по всей Московской области», — рассказала Барышева.

Военкор Марьяна Наумова стала одним из спикеров форума. Она заявила, что увидела сред участников много юных корреспондентов, с которыми рада была поделиться опытом. О роли просветительской деятельности ребятам рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ, лектор российского общества «Знание» Дмитрий Винник. Среди выступающих оказалась директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

В рамках форума состоялось награждение победителей конкурса «Спецкор». Ролик «Медиа-Ю» выиграл в номинации «Самая популярная видеовизитка в социальных сетях».

В Подмосковье более 48 тысяч детей являются юнармейцами. На форуме работала интерактивная выставка. На ней были стенды «Юнармии», центра «Авангард», музейно-храмового комплекса ВС РФ, «Волонтеров Подмосковья» и других движений. Также свои портреты участников СВО показал художник Сергей Марченко. На встрече желающие писали письма в зону СВО. Их передадут бойцам в рамках проекта «Доброе дело».

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