07 мая 2023, 05:30
Около 100 жителей Подольска поучаствовали в турнире по стрельбе ко Дню Победы
В ФСК «Заречье» в Подольске прошел турнир по стрельбе из пневматической винтовки. Мероприятие посвятили Дню Победы. В соревнованиях поучаствовали около 100 человек, сообщил руководитель стрельб и главный судья соревнований Олег Хардыкин.
Спортсмены из Подольска, Ступина и Каширы боролись за победу в девяти возрастных группах. Они стреляли по мишеням на дистанции 10 метров.
Самому старшему участнику Алексею Гребенкову исполнилось 60 лет, а самому младшему Алене Москалюк — восемь. Оба участника представляли Ступино. От Подольска было 49 спортсменов.
Депутат Совета депутатов округа Александр Дудкин поздравил всех с приближающимся праздником и вручил зачетные классификационные книжки восьми спортсменам. Они подтвердили III спортивный разряд.
В финал турнира прошли по пять лучших стрелков в каждой возрастной группе. Участники также состязались в сборке-разборке автомата Калашникова.
Победителей и призеров наградили кубками и медалями. Среди них разыграли ценные призы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.
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День Победы 9 мая
Подольск
Стрельба
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