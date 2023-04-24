Подмосковье 24 апреля 2023, 10:55 Около 100 врачей Подмосковья посетили форум молодых врачей в Пушкино Пресс-служба Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н.

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Первый форум молодых врачей прошел в Пушкино. На нем встретились около 100 сотрудников Московской областной больницы имени профессора Розанова. Они прошли игры на сплочение, тематические тренинги и другие мероприятия.

Форум посетили глава округа Максим Красноцветов и главврач больницы Владимир Мануйлов.

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«Желаю вам никогда не останавливаться в изучении профессии и в достижении поставленных целей. Работайте с открытым сердцем и душой на благо наших пациентов. Развивайтесь, совершенствуйтесь и удачи на форуме», — сказал Мануйлов.

Мероприятие прошло на базе школы № 8. Гостей встретили сотрудники молодежного центра и рабочей группы больницы Пушкино. Среди спикеров были кандидат медицинских наук Сергей Чудаков и психолог Денис Кузнецов.

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