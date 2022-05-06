Около 100 ветеранов Подмосковья посетят парад Победы на Красной площади

Около 100 ветеранов из Подмосковья посетят парад Победы на Красной площади. Это подчеркнула вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Накануне 77-й годовщины Победы ветераны получили выплату в размере от 15 до 25 тысяч рублей.

Дополнительно участники и инвалиды войны получат федеральную выплату размером 10 тысяч рублей Ирина Каклюгина.

Всего в Подмосковье проживают 36 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

Труженики тыла, вдовы участников войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя получили по 15 тысяч рублей. Столько же перевели бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

Участникам и инвалидам войны перечислили 25 тысяч рублей. Дополнительно за счет федерального бюджета они получат по 10 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сохранит все меры поддержки, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях.