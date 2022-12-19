Подмосковье 19 декабря 2022, 17:47 Около 100 указателей в стиле проекта «Зима в Подмосковье» появилось на дорогах региона

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Вблизи туристических мест установили новые навигационные знаки в фирменном стиле проекта «Зима в Подмосковье». Они укажут путь к усадьбам, музеям, каткам и лыжным трассам.

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Как отметили в Минтрансе Подмосковья, уже около 100 новых знаков появилось на дорогах в 27 городских округах. Они укажут путешественникам путь к самым интересным площадкам для зимнего отдыха.

Например, в Дмитрове фирменная навигация появилась вблизи лыжных трасс «Целеево», «Сорочаны» и клуба Леонида Тягачева, а также у Дмитровского кремля и фермы «Российские альпаки». В Серпухове туристам будет проще найти Приокско-Террасный заповедник и ферму страусов. Прогуляться по музеям деревянной игрушки и матрешки приглашают указатели в Сергиевом Посаде. В Коломне приезжим не составит труда отыскать кремль и другие точки притяжения, а в Истре знаки ведут к Новоиерусалимскому монастырю и сыроварне.

Ранее по программе «Зима в Подмосковье» установили торговые палатки с горячим чаем возле губернаторских каруселей в парках. Красочные аттракционы открыли в прошлом году по поручению Андрея Воробьева.

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